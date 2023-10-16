Тренер сборной Норвегии: Испания забила нам гол после явного офсайда

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен считает, что Испания не по правилам забила гол в ворота его команды в матче отбора на Евро-2024.

«Гол забит после явного офсайда. Гави [перед голевым ударом] отпрыгивает от мяча и на полметра залез в положение вне игры», – сказал главный тренер сборной Норвегии на послематчевой пресс-конференции, его слова приводит VG.

Напомним, вчера, 15 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы A встретились сборные Норвегии и Испании. Игра прошла в Осло на стадионе «Уллевол». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Испания обыграла Норвегию со счётом 1:0 и оформила выход на Евро-2024.