Кения — Россия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 16 октября, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные России и Кении. Игра пройдёт в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в последних четырёх матчах национальная команда России добилась одной победы при двух поражениях и одной ничьей. 12 октября подопечные Валерия Карпина обыграли Камерун (1:0) благодаря голу Фёдора Чалова, а месяцем ранее сыграли вничью со сборной Катара (1:1). В сдвоенном противостоянии с командой Египта U23 была зафиксирована одна ничья (1:1) и поражение (1:2). Сборная Кении в своей последней игре — с Южным Суданом — потерпела поражение с минимальным счётом. Ранее сборная России никогда не играла с Кенией, сегодняшняя встреча станет первой в истории обеих команд.