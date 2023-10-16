Босния — Португалия: стартовые составы команд на матч отбора Евро-2024

Сегодня, 14 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы J встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Португалии. Команды будут играть на стадионе «Билино Поле» в Зенице. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

Сборная Боснии: Шехич, Дедич, Баришич, Хаджикадунич, Колашинац, Пьянич, Цимирот, Стеванович, Демирович, Рахманович, Джеко.

Сборная Португалии: Кошта, Дало, Диаш, Инасиу, Канселу, Д. Перейра, Б. Фернандеш, Отавиу, Фелиш, Леау, Роналду.

После семи игр квалификации сборная Португалии набрала максимальное 21 очко и досрочно квалифицировалась на Евро-2024. В свою очередь, боснийцы расположились на четвёртой строчке, имея в активе девять очков.

Команды уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024 в рамках 2-го тура квалификации. Тогда матч проходил в Португалии и завершился разгромной победой хозяев — 3:0. Дублем отметился Бруну Фернандеш, ещё один гол забил Бернарду Силва.