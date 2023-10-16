Сборная России в конце спасла ничью в матче со сборной Кении

Сегодня, 16 октября, проходила товарищеская встреча между сборными России и Кении. Встреча шла в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч закончился со счётом 2:2. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На восьмой минуте Омурва ошибся в передаче возле собственной штрафной, Мухин совершил перехват и сразу покатил в центр на Соболева, который оказался один на один с Омонди и уверенно низом послал мяч в левый угол.

На 16-й минуте Энтони Акуму накрыл Баринова возле чужой штрафной, сразу покатил на Олунгу, Помазун пытался спасти россиян, но мяч предательски отскочил обратно к Акуму, который в касание забил в пустые ворота

На 37-й минуте от головы Джикии мяч срезался в штрафную на Масуда Джума, который оказался с глазу на глаз с Помазуном и катнул мяч в левый нижний угол.

На 88-й минуте Сильянов подключился к атаке на правом фланге и с линии штрафной покатил на угол вратарской на Облякова, который в касание низом отправил мяч под дальнюю штангу.

Сборная России в первой очной встрече со сборной Кении сыграла вничью со счётом 2:2.