Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван Дейк прокомментировал победу сборной Нидерландов над Грецией

Ван Дейк прокомментировал победу сборной Нидерландов над Грецией
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал победу своей команды в матче с Грецией в 8-м туре квалификации Евро-2024.

«Мы играли на ужасном поле – невероятно, что это всё ещё допустимо на таком уровне. Мы преследовали Грецию, и теперь мы обошли её благодаря двум победам в очных играх. Нужно завершить начатое и добыть путёвку на Евро. Мы обязательно сделаем это», – приводит слова ван Дейка BBC.

16 октября в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречались сборные Греции и Нидерландов. Игра проходила на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах, Греция. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу голландцев. На 90+4-й минуте ван Дейк реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.

Материалы по теме
На Роналду напал фанат, матч Бельгии и Швеции прервал теракт. 5 главных событий дня отбора
На Роналду напал фанат, матч Бельгии и Швеции прервал теракт. 5 главных событий дня отбора
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android