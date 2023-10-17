Ван Дейк прокомментировал победу сборной Нидерландов над Грецией

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал победу своей команды в матче с Грецией в 8-м туре квалификации Евро-2024.

«Мы играли на ужасном поле – невероятно, что это всё ещё допустимо на таком уровне. Мы преследовали Грецию, и теперь мы обошли её благодаря двум победам в очных играх. Нужно завершить начатое и добыть путёвку на Евро. Мы обязательно сделаем это», – приводит слова ван Дейка BBC.

16 октября в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречались сборные Греции и Нидерландов. Игра проходила на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах, Греция. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу голландцев. На 90+4-й минуте ван Дейк реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.