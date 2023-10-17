На Роналду напал фанат, матч Бельгии и Швеции прервал теракт. 5 главных событий дня отбора

Сегодня состоялись очередные матчи квалификации Евро-2024. Было не только много голов и позитива, но грусти. Кто-то радовался победам, Криштиану Роналду стал целью для фаната, а в Брюсселе произошла страшная трагедия.

Австрия досрочно вышла на Евро! Благодаря победе над Азербайджаном

Австрийцы стали вторыми в группе F после сборной Бельгии и могут спокойно готовиться к чемпионату Европы. Ключевую победу принёс Марсель Забитцер – один из хедлайнеров национальной команды. Он отличился с пенальти. Но самое яркое в этой встрече случилось в концовке. Две жёлтые карточки в течение двух минут получил Гвидо Бургшталлер. Видимо, от радости.

У Роналду опять дубль. Ещё на Криштиану напал фанат!

Сборная Португалии с закрытыми глазами проходит отбор на Евро-2024. И даже после досрочного выхода на турнир не перестаёт серьёзно относиться к делу. Теперь под каток попали боснийцы – и получили пять мячей. Отличился не только Роналду, это его второй дубль в октябрьском слоте. А голы – максимально разные.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Кстати, в одном из эпизодов на Роналду напал болельщик – вероятно, от большой любви. Охрана быстро скрутила фаната, да и Кришу вся эта ситуация не понравилась.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Матч Бельгии и Швеции прервали из-за теракта. Убиты два болельщика

Ужас из Брюсселя: перед игрой бельгийской и шведской сборных застрелили двух фанатов гостевой команды. Игроки и персонал узнали о случившемся в перерыве матча и приняли решение не доигрывать его при счёте 1:1. Чудовищная трагедия, в которой футбол ушёл на второй план.

Греки почти выстояли в игре с Нидерландами. Но «привезли» пенальти на последней минуте

В игре мог случиться сюрприз, если бы сборная Греции взяла три очка с Нидерландами и запутала ситуацию в группе В. Но случилось иначе: у голландцев была масса моментов и две возможности отличиться с пенальти. В первом случае Ваут Вегорст не забил (вратарь взял), а уже в самой концовке всё в свои руки (и ноги) взял Вирджил ван Дейк. Нервно, неуверенно, но команда Рональда Кумана всё-таки победила.

Словакия дожала Люксембург и почти отцепила его от Евро

Матч конкурентов за вторую строчку в группе J вышел скупым на голы. Всё решил точный удар Давида Дюриша на 77-й минуте. Теперь у Словакии на пять очков больше, а впереди – два тура. Можно сказать, команда Франческо Кальцоны одной ногой на чемпионате Европы, а дерзкому Люксембургу, видимо, совсем чуть-чуть не хватило, чтобы стать второй Исландией.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».