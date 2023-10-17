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Австрия вышла на Евро-2024, фанат напал на Роналду, убийство шведов в Брюсселе, видео голов, 16 октября 2023

На Роналду напал фанат, матч Бельгии и Швеции прервал теракт. 5 главных событий дня отбора
Константин Кринский
5 главных событий дня отбора
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Из позитивного — Австрия вышла на Евро-2024.

Сегодня состоялись очередные матчи квалификации Евро-2024. Было не только много голов и позитива, но грусти. Кто-то радовался победам, Криштиану Роналду стал целью для фаната, а в Брюсселе произошла страшная трагедия.

Австрия досрочно вышла на Евро! Благодаря победе над Азербайджаном

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа F. 8-й тур
16 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Азербайджан
Окончен
0 : 1
Австрия
0:1 Забитцер – 48'    
Удаления: нет / Бургшталлер – 90+4'

Австрийцы стали вторыми в группе F после сборной Бельгии и могут спокойно готовиться к чемпионату Европы. Ключевую победу принёс Марсель Забитцер – один из хедлайнеров национальной команды. Он отличился с пенальти. Но самое яркое в этой встрече случилось в концовке. Две жёлтые карточки в течение двух минут получил Гвидо Бургшталлер. Видимо, от радости.

У Роналду опять дубль. Ещё на Криштиану напал фанат!

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 8-й тур
16 октября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
0 : 5
Португалия
0:1 Роналду – 5'     0:2 Роналду – 20'     0:3 Фернандеш – 25'     0:4 Канселу – 32'     0:5 Феликс – 41'    

Сборная Португалии с закрытыми глазами проходит отбор на Евро-2024. И даже после досрочного выхода на турнир не перестаёт серьёзно относиться к делу. Теперь под каток попали боснийцы – и получили пять мячей. Отличился не только Роналду, это его второй дубль в октябрьском слоте. А голы – максимально разные.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Кстати, в одном из эпизодов на Роналду напал болельщик – вероятно, от большой любви. Охрана быстро скрутила фаната, да и Кришу вся эта ситуация не понравилась.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Матч Бельгии и Швеции прервали из-за теракта. Убиты два болельщика

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа F. 8-й тур
16 октября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
Остановлен
1 : 1
Швеция
0:1 Дьёкереш – 15'     1:1 Лукаку – 31'    

Ужас из Брюсселя: перед игрой бельгийской и шведской сборных застрелили двух фанатов гостевой команды. Игроки и персонал узнали о случившемся в перерыве матча и приняли решение не доигрывать его при счёте 1:1. Чудовищная трагедия, в которой футбол ушёл на второй план.

Жуткие подробности произошедшего:
«Жертвы — шведы, мотивы — террористические». Трагедия прервала матч Бельгии и Швеции
«Жертвы — шведы, мотивы — террористические». Трагедия прервала матч Бельгии и Швеции

Греки почти выстояли в игре с Нидерландами. Но «привезли» пенальти на последней минуте

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 8-й тур
16 октября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Греция
Окончен
0 : 1
Нидерланды
0:1 ван Дейк – 90+3'    

В игре мог случиться сюрприз, если бы сборная Греции взяла три очка с Нидерландами и запутала ситуацию в группе В. Но случилось иначе: у голландцев была масса моментов и две возможности отличиться с пенальти. В первом случае Ваут Вегорст не забил (вратарь взял), а уже в самой концовке всё в свои руки (и ноги) взял Вирджил ван Дейк. Нервно, неуверенно, но команда Рональда Кумана всё-таки победила.

Как это было:
Жаркая концовка в матче отбора Евро! Нидерланды «прибили» соперника голом на 90+3-й минуте
Жаркая концовка в матче отбора Евро! Нидерланды «прибили» соперника голом на 90+3-й минуте

Словакия дожала Люксембург и почти отцепила его от Евро

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 8-й тур
16 октября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Люксембург
Окончен
0 : 1
Словакия
0:1 Дюриш – 77'    

Матч конкурентов за вторую строчку в группе J вышел скупым на голы. Всё решил точный удар Давида Дюриша на 77-й минуте. Теперь у Словакии на пять очков больше, а впереди – два тура. Можно сказать, команда Франческо Кальцоны одной ногой на чемпионате Европы, а дерзкому Люксембургу, видимо, совсем чуть-чуть не хватило, чтобы стать второй Исландией.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Прогресс Люксембурга закономерен:
Люксембург больше не карлик и кошмарит фаворитов. Всё изменили два грамотных решения
Люксембург больше не карлик и кошмарит фаворитов. Всё изменили два грамотных решения
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