Луис де ла Фуэнте: в плане, разработанном для борьбы с Холандом, кое-что бросалось в глаза

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, как удалось закрыть нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

15 октября Испания в гостях обыграла Норвегию со счётом 1:0 в шестом матче квалификации чемпионата Европы – 2024. Таким образом, команда досрочно вышла в финальную часть турнира с 15 очками.

«План Холанда — это коллективная работа всей команды. Так оно и было. В этом плане, разработанном для борьбы с лучшим бомбардиром мира, который до матча с Испанией забивал по одному голу за игру за свою сборную, было кое-что, что бросалось в глаза.

В тех немногих розыгрышах мяча, которые проводила команда Сольбаккена, на стартовую позицию выходили два из трёх самых низкорослых игроков команды: Карвахаль (1,73 м) и Гави (такой же рост). Именно они стали первой помехой в стратегии, в которой затем должна была появиться помощь более мощных игроков в воздухе. В результате норвежская опасность при пробитии штрафных свелась к нулю. И в прямых ударах, и во вторых действиях», — приводит слова Фуэнте marka.

Холанд не забил за сборную впервые с сентября 2022 года. Тогда норвежцы проиграли 0:2 сборной Сербии.