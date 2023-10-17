Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Финляндия — Казахстан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь сборной Таджикистана — о смене гражданства: в сборной России обо мне даже не знали

Вратарь сборной Таджикистана — о смене гражданства: в сборной России обо мне даже не знали
Аудио-версия:
Комментарии

Рустам Ятимов, вратарь «Истиклола» и сборной Таджикистана, воспитанник «Волги», вспомнил, как принимал решение о смене спортивного гражданства с российского на таджикское.

«Особо не раздумывал о смене гражданства. В своё время в «Волге» был вратарь Сергей Парейко, который выступал за Эстонию. Он всегда говорил, что престижно играть за любую сборную. Тем более Таджикистан — моя кровная родина, отсюда мой отец, дед и бабушка. К тому же я понимал, что международный опыт отличается от местного чемпионата. Не было бы шанса в России? Конечно. В сборной России о моём существовании, наверное, даже и не знали», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Вчера, 16 октября, в рамках товарищеского матча сборная Россия сыграна вничью с Кенией — 2:2.

Материалы по теме
«Проблем с мотивацией у России не было. Были другие». Карпин удивил после матча с Кенией
«Проблем с мотивацией у России не было. Были другие». Карпин удивил после матча с Кенией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android