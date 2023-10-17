Вратарь сборной Таджикистана — о смене гражданства: в сборной России обо мне даже не знали

Рустам Ятимов, вратарь «Истиклола» и сборной Таджикистана, воспитанник «Волги», вспомнил, как принимал решение о смене спортивного гражданства с российского на таджикское.

«Особо не раздумывал о смене гражданства. В своё время в «Волге» был вратарь Сергей Парейко, который выступал за Эстонию. Он всегда говорил, что престижно играть за любую сборную. Тем более Таджикистан — моя кровная родина, отсюда мой отец, дед и бабушка. К тому же я понимал, что международный опыт отличается от местного чемпионата. Не было бы шанса в России? Конечно. В сборной России о моём существовании, наверное, даже и не знали», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Вчера, 16 октября, в рамках товарищеского матча сборная Россия сыграна вничью с Кенией — 2:2.