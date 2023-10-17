Вратарь сборной Таджикистана: если бы не смена гражданства, не сыграл бы против Роналду

Рустам Ятимов, вратарь «Истиклола» и сборной Таджикистана, воспитанник «Волги», предположил, как бы развивалась его карьера, если бы не сменил гражданство.

«У каждого человека есть история, которую он делает сам. Сложно предположить, что бы было, если бы я не переехал в Таджикистан. Скорее всего, я не сыграл бы против Роналду, ха-ха. Возможно, никогда бы не сыграл за сборную, в Лиге чемпионов, пусть и в азиатской, не стал бы чемпионом страны. Значит, в тот момент нужно было это сделать, это был мой путь», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Рустам Ятимов дебютировал за сборную Таджикистана летом 2019 года. Голкипер провёл с тех пор в составе национальной команды 33 матча.