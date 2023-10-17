Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Когда играл гимн, бежали мурашки». Горшков — об эмоциях от дебюта за сборную России

«Когда играл гимн, бежали мурашки». Горшков — об эмоциях от дебюта за сборную России
Комментарии

Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков поделился эмоциями от матча с национальной командой Кении (2:2).

«Эмоции от дебюта за сборную положительные. Чувства прекрасные. Когда играл гимн, бежали мурашки. Мы не боялись играть в футбол. Ошибки привели к голам. Но самое главное, что не боялись и не бросили играть. Свои моменты создавали, и удача повернулась к нам лицом. Газон? Он был одинаковым для всех. Но не самого лучшего качества», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Состоявшийся накануне товарищеский матч между сборными России и Кении завершился вничью со счётом 2:2. За команду Валерия Карпина забивали Александр Соболев и Иван Обляков.

Материалы по теме
Дьяков: сборная России подумала, что Кения — сдобная булочка, за что и поплатилась
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android