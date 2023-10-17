«Когда играл гимн, бежали мурашки». Горшков — об эмоциях от дебюта за сборную России

Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков поделился эмоциями от матча с национальной командой Кении (2:2).

«Эмоции от дебюта за сборную положительные. Чувства прекрасные. Когда играл гимн, бежали мурашки. Мы не боялись играть в футбол. Ошибки привели к голам. Но самое главное, что не боялись и не бросили играть. Свои моменты создавали, и удача повернулась к нам лицом. Газон? Он был одинаковым для всех. Но не самого лучшего качества», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Состоявшийся накануне товарищеский матч между сборными России и Кении завершился вничью со счётом 2:2. За команду Валерия Карпина забивали Александр Соболев и Иван Обляков.