Шведский футбольный союз выразил соболезнования близким погибших болельщиков

Шведский футбольный союз (SvFF) высказал слова поддержки близким двух граждан Швеции, которые были убиты вчера, 16 октября, в Брюсселе.

«Шведский футбол скорбит. Вчера мы трагически потеряли двух болельщиков сине-жёлтых, которые находились в Брюсселе, чтобы сделать то, что должно быть само собой разумеющимся — поддержать нашу шведскую национальную команду. Наши мысли обращены ко всем близким погибших. Мы также думаем обо всех вас, болельщиках в Брюсселе. Мы знаем, что вы были напуганы и встревожены. Но вы сохраняли спокойствие и следовали инструкциям, которые раздавались из громкоговорителей. Мы никогда не забудем тех, кто стал жертвой этого безжалостного нападения. Берегите друг друга», — сказано в официальном аккаунте SvFF в соцсети X (ранее Twitter).