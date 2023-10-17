«Я глубоко шокирован». Президент ФИФА Инфантино отреагировал на убийство шведских фанатов

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил поддержку семьям и друзьям двух шведских болельщиков, которые были застрелены накануне.

«Я глубоко шокирован и опечален трагической гибелью двух шведов в Брюсселе недалеко от стадиона, на котором Бельгия принимала Швецию в матче квалификации к Евро-2024. От имени ФИФА и футбольного сообщества я выражаю свои глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших. Наши мысли обращены к народам Бельгии и Швеции, их соответствующим национальным командам и федерациям», — написал Инфантино в своей социальной сети.

Напомним, вчера, 16 октября, в Брюсселе (Бельгия) перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы Бельгия — Швеция были застрелены двое шведских болельщиков. После первого тайма игра была остановлена и не возобновлена. К перерыву команды обменялись голами — 1:1. В составе сборной Швеции отличился Виктор Дьёкереш. За бельгийцев ответный мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти.