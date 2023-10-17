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«Зенит» поздравил Андре Виллаш-Боаша с днём рождения

«Зенит» поздравил Андре Виллаш-Боаша с днём рождения
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Санкт-петербургский «Зенит» поздравил бывшего главного тренера клуба Андре Виллаш-Боаша с 46-летием.

«С днём рождения, дорогой Андре!», — написала пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, Виллаш-Боаш был наставником «Зенита» с 2014 по 2016 год. Вместе с клубом он выиграл три трофея, в том числе стал чемпионом России в 2015-м.

В данный момент Андре Виллаш-Боаш никого не тренирует. Его последним клубом был французский «Марсель», который он возглавлял с 2019 по 2021 год. Помимо вышеперечисленных команд, португальский специалист также был главным тренером лондонских «Челси» и «Тоттенхэма», китайского «Шанхай СИПГ», «Порту» и «Академики» из Коимбры.

В текущем сезоне «Зенит» находится на третьей строчке РПЛ, набрав 20 очков в 11 играх.

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