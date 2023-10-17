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«Ньюкасл» интересуется хавбеком «Манчестер Сити» Филлипсом

«Ньюкасл» интересуется хавбеком «Манчестер Сити» Филлипсом
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Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс может перейти в «Ньюкасл» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает the Northern Echo.

По информации источника, главный тренер «сорок» Эдди Хау выделил позицию опорного полузащитника как приоритетную для усиления. Руководство клуба предпримет попытки подписать Филлипса, если игрок сам проявит заинтересованность в смене команды. Отмечается, что «Ньюкасл» заинтересован в первую очередь в аренде английского футболиста.

Напомним, Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» из «Лидса» летом 2022 года. В текущем сезоне хавбек провёл за «горожан» пять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

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