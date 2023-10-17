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Агент Кисляка заявил, что игрок достойно проявил себя в матчах за молодёжную сборную

Агент Кисляка заявил, что игрок достойно проявил себя в матчах за молодёжную сборную
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Агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка Роман Шабаров поделился впечатлениями игрой футболиста за молодёжную сборную России в турне по Бразилии.

«Для Матвея это прекрасный опыт. Считаю, в отведённое время на поле он проявил себя достойно. В матче против «СКА-Бразил» отметился голевой передачей. Думаю, наша молодёжка заслужила похвалу и может быть довольной этим сбором.

Нагрузка серьёзная, четыре игры за пять дней – это непросто, но обойма из 27 футболистов позволила ротировать состав так, чтобы всем хватило игрового времени», — приводит слова Шабарова Metaratings.

18-летний Кисляк является воспитанником академии ЦСКА. В этом сезоне полузащитник принял участие в пяти матчах во всех турнирах, где отметился одним голом.

Молодёжная национальная команда России в Бразилии провела четыре матча с академиями «СКА Бразил» (2:2), «Сан-Паулу» (1:1), «Палмейраса» (3:1) и «Сантоса» (6:4).

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