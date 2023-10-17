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ЭСК: судья ошибочно отменил гол «Рубина» в ворота «Ахмата» в матче 11-го тура РПЛ

ЭСК: судья ошибочно отменил гол «Рубина» в ворота «Ахмата» в матче 11-го тура РПЛ
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) заявила, что судья Алексей Сухой должен был засчитать гол нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в ворота «Ахмата» в матче 11-го тура РПЛ.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Рубин» №44 Мирлинд Даку в момент передачи мяча ему партнёром по команде, по мнению членов комиссии, не находился в положении вне игры по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды «Ахмат» №15 Андрею Семёнову, в связи с чем комиссия единогласно считает, что ассистенту, следуя инструкциям и рекомендациям в пограничных моментах принимать решения в пользу атаки, не следовало поднимать флаг после окончания атакующей фазы команды «Рубин», завершившейся взятием ворот соперника, а гол должен быть засчитан.

Ввиду отсутствия у VAR офсайдных линий и очевидных доказательств того, что нападающий в момент передачи партнёром находится за линией офсайда, у видеоарбитра не было оснований для вмешательства в игровой эпизод», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

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