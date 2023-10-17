ЭСК признала ошибочным решение засчитать победный гол Кордобы в ворота «Ростова»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) назвала ошибочным решение засчитать победный гол нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в ворота «Ростова» на 90+5-й минуте. Встреча прошла в рамках 11-го тура РПЛ и завершилась победой краснодарцев со счётом 3:2.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» №82 Сергей Волков, отдавший голевую передачу, по мнению членов комиссии, находился в офсайдной позиции в момент передачи ему мяча партнёром по команде. Ввиду отсутствия у VAR офсайдных линий и того, что данный эпизод произошёл вне линии расположения офсайдной камеры, у VAR не было чётких доказательств очевидной ошибки ассистента, в связи с чем комиссия считает, что очевидных оснований для вмешательства VAR не было», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.