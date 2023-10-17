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Сердар Азмун, вероятно, делал ставки на скачки лошадей во время матча «Ромы»

Сердар Азмун, вероятно, делал ставки на скачки лошадей во время матча «Ромы»
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Иранский нападающий «Ромы» Сердар Азмун, вероятно, ставил на скачки лошадей во время матча своего клуба, находясь на трибуне стадиона «Олимпико», где римский коллектив проводит свои домашние матчи. Об этом сообщает Фабрицио Корона.

При этом иранца точно не накажут, так как он делал ставки не на футбол. Никаких расследований в отношении него не ведётся.

Напомним, Сердар Азмун является бывшим футболистом санкт-петербургского «Зенита», «Ростова» и казанского «Рубина». За российские клубы он выступал с 2013 по 2022 год. В составе «Зенита» иранский нападающий стал четырёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России и победителем Кубка России.

Азмун, принадлежащий леверкузенскому «Байеру», выступает за «Рому» на правах аренды.

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