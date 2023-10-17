Казахстан на выезде обыграл Финляндию благодаря дублю Зайнутдинова

Завершился матч 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встречались сборные Финляндии и Казахстана. Игра проходила в Хельсинки на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Казахстан вырвал победу в самой концовке встречи — 2:1.

Финны вышли вперёд на 28-й минуте. Отличился полузащитник Роберт Тэйлор. Казахам удалось сравнять счёт и чуть позже выйти вперёд. Забитым мячом на 77-й минуте с пенальти отметился Бактиёр Зайнутдинов. Через 12 минут он же оформил дубль. Матч так и завершился — 2:1 в пользу сборной Казахстана.

За восемь туров группового этапа квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Финляндии набрала 12 очков и на текущий момент занимает четвёртое место в группе H. После аналогичного количества игр национальная команда Казахстана заработала 15 очков и располагается на третьей строчке. Возглавляют квартет сборные Дании и Словении, которые набрали по 16 очков.

В сентябре Казахстан уже играл с Финляндией в матче 5-го тура группового этапа квалификации к Евро-2024. В той встречи финская сборная одержала победу со счётом 1:0.