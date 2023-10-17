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Газизов: Бердыев не исчерпал тренерские возможности. Они с Гаджиевым двигают футбол

Газизов: Бердыев не исчерпал тренерские возможности. Они с Гаджиевым двигают футбол
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался об успехах команды в текущем сезоне, отметив вклад главного тренера Курбана Бердыева.

«Бердыев — опытный тренер с большой буквы. Я много вижу и, естественно, многому учусь у этого человека. Но в махачкалинском «Динамо» присутствует ещё одна глыба — Гаджи Гаджиев. Без него ничего не было бы. Гаджиев и Бердыев двигают футбол.

Бердыева списали после «Сочи»? Давать оценку таким специалистам — не мой уровень. Но я уверен, что Бердыев ещё не исчерпал свои тренерские возможности», — приводит слова Газизова Sport24.

После 14 туров махачкалинское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Бердыева набрали 27 очков и отстают от лидирующей «Алании» на одно очко.

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