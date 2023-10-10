Газизов — о суде со «Спартаком»: мне всё это надоедает, но что делать? Деваться некуда

Экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о том, что Басманный суд Москвы отклонил его иск к московскому футбольному клубу о взыскании почти 360 млн рублей из-за увольнения.

«Мои интересы ведёт юридическая компания. Во многих юридических коллизиях я сам не знаю, поэтому лучше к ним обращаться. Что касается меня, то я буду двигаться дальше в правовом поле. Речь идёт о любом варианте: договориться, решение суда — какая разница? Пора заканчивать с этим. Мне тоже всё это надоедает, но что делать? Деваться мне некуда.

Расстраивает ли решение суда? Это первая инстанция, поэтому большой роли не играет. Это позиция суда: сегодня она такая, завтра — другая. У меня и юристов есть своё видение, а у юристов другой стороны — своё видение. В любом случае, всё придёт к определённому завершению этого вопроса», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.