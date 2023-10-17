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Капелло — о периоде работы в «Реале»: в раздевалке пахло алкоголем

Капелло — о периоде работы в «Реале»: в раздевалке пахло алкоголем
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Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло рассказал о проблемах с дисциплиной, с которыми ему пришлось столкнуться во второй период его работы в мадридском клубе.

«Однажды ко мне подошёл Ван Нистелрой и сказал, что в раздевалке пахнет алкоголем. Так оно и было.

Что касается Роналдо, то он любил вечеринки и приглашал одноклубников с собой.

Во время чемпионата мира 2002 года Роналдо весил 82 кг. Я посоветовал ему похудеть, а он стал весить 92,5 кг», — приводит слова Капелло Sport.es.

Итальянский специалист тренировал «Реал» с 1996 по 1997 и с 2006 по 2007 год. Во время второго отрезка, помимо Роналдо, за «сливочных» выступали такие игроки, как Дэвид Бекхэм, Руд ван Нистелрой, Роберто Карлос и Рауль.

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