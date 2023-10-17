Англия уверенно обыграла Италию и досрочно вышла на Евро-2024

Завершился матч 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встречались сборные Англии и Италии. Команды играли в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Англичане одержали уверенную победу — 3:1.

На 15-й минуте итальянцы вышли вперёд благодаря голу форварда Джанлуки Скамакки, отличившегося с передачи Джованни Ди Лоренцо. На 32-й минуте нападающий англичан Гарри Кейн реализовал пенальти. Спустя 12 минут после начала второй половины встречи нападающий Англии Маркус Рашфорд забил гол и вывел свою команду вперёд. На 77-й минуте англичане увеличили своё преимущество. Кейн оформил дубль. Матч так и завершился — 3:1.

За шесть туров группового этапа квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Англии набрала 16 очков и досрочно вышла в финальную часть предстоящего турнира. По итогам аналогичного количества игр национальная команда Италии заработала 10 очков и располагается на третьей строчке.

В марте Англия уже играла с Италией в матче 1-го тура группового этапа квалификации к Евро-2024. В той встрече подопечные Гарета Саутгейта также были сильнее — 2:1.