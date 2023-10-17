Фанаты матча Англия — Италия освистали минуту молчания о жертвах Брюсселя и Израиля

Футбольные фанаты на матче отбора на Евро-2024 Англия – Италия (3:1) освистали минуту молчания в память о жертвах Брюсселя и Израиля после того, как увеличилось присутствие полиции перед игрой, сообщает Daily Mail.

Игра была омрачена тем, что некоторые болельщики перед матчем освистали минуту молчания в память о жертвах террористических атак в Брюсселе и Израиле.

Власти не стали рисковать после ужасающих сцен в Брюсселе прошлой ночью, кульминацией которых стало прекращение матча Швеция — Бельгия (1:1). И поэтому вокруг стадиона «Уэмбли» скопилось много стюардов и полиции.

Столичная полиция заявила, что её присутствие будет «очень заметным», и что существует «надёжный» план по обеспечению безопасности зрителей. Офицеры были замечены на стадионе уже в 16:00.

Перед матчем, который начался в 21:45, сотрудники полиции были замечены прогуливающимися по улицам между ареной и станцией метро «Уэмбли Парк», а стюарды заняли позиции как внутри, так и снаружи стадиона.

Напомним, УЕФА 17 октября распорядился соблюдать минуту молчания перед всеми отборочными матчами Евро-2024 «в память обо всех членах европейской футбольной семьи, убитых в последние дни в Европе и Израиле».