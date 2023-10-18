В «Спартаке» отреагировали на слухи, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок команды.

«Мы не комментируем меры, которые принимает тренерский штаб в отношении кого бы то ни было. По поводу Соболева — он только сегодня вернулся из сборной, находится на базе и участвует в восстановительной тренировке», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, ранее появилась информация, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой нападающего Александра Соболева. Согласно сведениям источника, Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем. Так, футболист трижды пропустил командный завтрак. Отмечалось, что отстранение Александра было рассчитано до возвращения игрока из сборной. Всё это время он тренировался индивидуально.