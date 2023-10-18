Карпин: расстраивает, что в «Зените» и «Спартаке» мало россиян играет в составе

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил минимальное количество представителей «Зенита» и «Спартака» в национальной команде. Напомним, сборная России в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора провела два товарищеских матча. Первая встреча состоялась в Москве, был обыгран Камерун со счётом 1:0. Во втором матче, который проходил в Турции, россияне сыграли вничью с Кенией (2:2).

«Это говорит о том, что в «Зените» и «Спартаке» мало играет российских игроков в составе. Больше ни о чём. Меня это расстраивает. Когда играли в «Спартаке», по семь-восемь человек вызывалось. Сейчас не играют», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.