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Карпин: расстраивает, что в «Зените» и «Спартаке» мало россиян играет в составе

Карпин: расстраивает, что в «Зените» и «Спартаке» мало россиян играет в составе
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил минимальное количество представителей «Зенита» и «Спартака» в национальной команде. Напомним, сборная России в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора провела два товарищеских матча. Первая встреча состоялась в Москве, был обыгран Камерун со счётом 1:0. Во втором матче, который проходил в Турции, россияне сыграли вничью с Кенией (2:2).

«Это говорит о том, что в «Зените» и «Спартаке» мало играет российских игроков в составе. Больше ни о чём. Меня это расстраивает. Когда играли в «Спартаке», по семь-восемь человек вызывалось. Сейчас не играют», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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