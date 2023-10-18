Кузьмичёв: отстранение Соболева — странное, но вряд ли в «Спартаке» будут сливать Абаскаля

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой нападающего Александра Соболева.

«Если смотреть со стороны, отстранение единственного нападающего выглядит как-то странно. С другой стороны, тренер находится внутри команды, он управляет процессами. Если допустить, что Абаскаль отстранил Соболева, то он чем-то руководствовался.

После этого случая может ли русский костяк «Спартака» настроиться против тренера, если учесть ещё, что Джикия не играет? Всё-таки уже прошли те времена, когда игроки могли сливать тренера. У футболистов большие профессиональные контракты. Информация такая может выйти в свет в любую минуту, и неизвестно, чем всё обернётся. Думаю, ребята профессионально отнесутся к решению тренера», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем, за что и был отстранён. Так, футболист трижды пропустил командный завтрак. Отмечалось, что отстранение Александра было рассчитано до возвращения игрока из сборной. Всё это время он тренировался индивидуально.