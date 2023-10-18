Колосков: Джикия остаёт лидером сборной России, но Абаскаль не враг сам себе, не ставя его

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию с отсутствием игрового времени в клубе у защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии, который почти не выходил в стартовом составе красно-белых в последнее время.

«У Джикии в клубе нет практики, и это сказывается на нем. В матче против Кении Джикия действительно грубо ошибся, но он все равно остается одним из лидеров сборной России. Не знаю, что за ситуация у него в «Спартаке», но хочется, чтобы он вернулся на свой уровень. Думаю, Абаскаль не враг сам себе, просто так не ставя Джикию в основной состав. Джикия – отличный футболист, но значит, что-то есть раз он не играет в «Спартаке», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, 16 октября, национальная команда России сыграла вничью со сборной Кении (2:2) в рамках товарищеского матча. Встреча прошла в «Спортивном центре отеля Титаник Мардан» в Анталье, Турция. На 37-й минуте нападающий Кении Масуд Джума забил мяч после ошибки Джикии.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Джикия провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями. В последний раз 29-летний защитник появлялся на поле в матчах внутреннего первенства в начале сентября, когда «Спартак» играл с «Краснодаром». В следующих четырёх матчах Георгий оставался на скамейке запасных.