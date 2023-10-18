Экс-тренер «Динамо» Гершкович: рад за Адиева. У нас многие специалисты сидят без дела

Бывший тренер «Динамо» и сборной России Михаил Гершкович высказался о работе наставника сборной Казахстана Магомеда Адиева.

«Совершенно не удивлён происходящему. Адиев – опытный и хорошо подготовленный специалист. Его предыдущая работа в российских клубах отличалась грамотным подходом. Его команды всегда играли ответственно и дисциплинированно. Нужно было лишь получить игроков более высокого уровня, и вот результат. Я за него очень рад. Надеюсь, он сможет выйти на чемпионат Европы. Шансы попасть на Евро-2024? Ситуация непростая. Ведь не всё зависит от них, а та же Словения в более удачном положении. Но если что, у Казахстана есть вариант попасть в финальную часть через Лигу наций. Конечно, лучше бы этого избежать. Но поживём – увидим. Я рад, что Адиев в принципе работает. Неважно где – в России или Казахстане. У нас много хороших специалистов, которые вообще без дела. Вместо этого зовут непонятных иностранцев из Испании – в «Торпедо», в «Родину». Вот это настораживает. Что на своих внимание не обращают. Адиев же уже опытный, состоявшийся специалист», – приводит слова Гершковича «РБ Спорт».

За два тура до конца отборочного раунда Евро-2024 сборная Казахстана занимает третье место в группе, набрав 15 очков.