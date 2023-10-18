Экс-игрок «Спартака» Зуев: рад вызову в сборную Казахстана. Горд защищать честь страны

Бывший футболист московского «Спартака», «Рубина» и «Химок» Александр Зуев прокомментировал свой первый вызов в сборную Казахстана, а также победу национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 с «Финляндией» (2:1).

«Рад вызову в национальную команду Казахстана! Это моя историческая родина, и я горд защищать честь страны. К сожалению, не удалось дебютировать, но впереди долгий путь, надеюсь, что удастся сделать это в ближайших матчах. Главное, что команда набрала очки. Бактиёра поздравляю с новым достижением. Спасибо за вашу поддержку. Надеюсь, что в ноябре получится порадовать всех наших болельщиков», — написал Зуев в своём телеграм-канале.

Напомним, этим летом Зуев стал игроком сербского футбольного клуба «ИМТ Белград».