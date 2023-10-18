Магуайр: на данный момент нет сильнее полузащитника, чем Беллингем

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр поделился мнением об игре хавбека «Реала» Джуда Беллингема.

«Есть ли кто-то из полузащитников, которые сильнее Беллингема на данный момент? Без вариантов. Я уже несколько лет высоко отзываюсь о Джуде.

С момента его первой тренировки в сборной были заметны его сильный характер и прекрасная физическая форма. Я знаю, что он скромный. Джуд развивается постепенно.

Хочет ли он занять мою позицию? Думаю, что Джуд может всё. Он станет очень важным игроком сборной Англии в ближайшем будущем.

Надеюсь, он продолжит пребывать в потрясающей форме в «Реале». Он хорошо начал. Уверен, что Джуд продолжит в том же духе. У него есть все возможности и уникальный талант, чтобы двигаться дальше и добиться такого успеха, которого он только пожелает», – приводит слова Магуайра Evening Standard.

В текущем сезоне Беллингем провёл за «Реал» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 150 млн.