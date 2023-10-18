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Интерактивный музей Месси откроется в Майами в апреле 2024 года

Интерактивный музей Месси откроется в Майами в апреле 2024 года
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25 апреля 2024 года в Майами состоится открытие первого мультимедийного и интерактивного пространства, посвящённого жизни нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что проект «The Messi Experience Park» будет включать в себя множество интерактивных пространств и мероприятий, посетив которые поклонники аргентинца получат возможность увидеть путь развития его футбольной карьеры, начиная с детства Месси в Росарио и до наших дней.

Фанаты футболиста смогут попытаться повторить его программу тренировок с демонстрацией их результатов в реальном времени, а также сделать с ним виртуальное селфи и даже пообщаться благодаря возможностям искусственного интеллекта.

Сам Месси, комментируя открытие этого музея, подчеркнул, что он рад быть частью этого проекта, позволяющего болельщикам прочувствовать его жизнь на поле и за его пределами.

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