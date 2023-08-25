Мюллер сделал выбор между Месси и Роналду
Поделиться
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси и форварде «Аль-Наср» Криштиану Роналду.
«Кто величайший всех времён? Лучшим для меня является Месси, потому что он заставляет людей говорить: «Я хожу на стадион из-за его элегантности», и в то же время он очень эффективен в забивании голов, достижении рекордов и титулов. Криштиану также является сильным кандидатом в двух категориях: статистика и титулы, но Месси просто более утончённый и элегантный», — приводит слова Мюллера Goal.
Напомним, за свою карьеру Лионель Месси завоевал семь «Золотых мячей» и является рекордсменом по этому показателю. Роналду, в свою очередь, выигрывал «Золотой мяч» пять раз.
Сын Месси пробросил мяч между ног отцу
Комментарии
- 25 августа 2023
-
06:06
-
05:52
-
05:48
-
05:41
-
05:16
-
04:54
-
04:34
-
04:19
-
04:04
-
03:01
-
02:22
-
02:10
-
01:46
-
01:42
-
01:23
-
01:03
-
00:58
-
00:45
-
00:39
-
00:37
-
00:30
-
00:14
- 24 августа 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:51
-
23:45
-
23:38
-
23:38
-
23:34
-
23:32
-
23:26
-
23:08
-
23:02
-
22:59
-
22:56
Партнерский контент