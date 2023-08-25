Мюллер сделал выбор между Месси и Роналду

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси и форварде «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

«Кто величайший всех времён? Лучшим для меня является Месси, потому что он заставляет людей говорить: «Я хожу на стадион из-за его элегантности», и в то же время он очень эффективен в забивании голов, достижении рекордов и титулов. Криштиану также является сильным кандидатом в двух категориях: статистика и титулы, но Месси просто более утончённый и элегантный», — приводит слова Мюллера Goal.

Напомним, за свою карьеру Лионель Месси завоевал семь «Золотых мячей» и является рекордсменом по этому показателю. Роналду, в свою очередь, выигрывал «Золотой мяч» пять раз.

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