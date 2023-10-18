«Черноморец» выбил «КАМАЗ» из розыгрыша Кубка России, оказавшись точнее в серии пенальти

Сегодня, 18 октября, состоялся матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Команды играли на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. Возглавлял бригаду арбитров Ярослав Хромей из Воронежа. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Дальше прошли хозяева (0:0, по пен. 4:1).

Командам не удалось определить победителя в основное время матча. Победитель определялся в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались футболисты из Новороссийска. Игроки «Черноморца» реализовали все четыре своих удара. Игроки «КАМАЗа» смогли забить лишь один мяч из трёх попыток.

Напомним, в финале Кубка России сезона-2022/2023 встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время матча. В послематчевой серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, который выиграл её со счётом 6:5 и завоевал Кубок России.