Агент Сулейманова: Шапи хорошо приняли в греческом «Арисе»

Алан Агузаров, представитель российского форварда «Ариса» Магомеда-Шапи Сулейманова, высказался о приёме футболиста в греческом клубе.

«Пока рано говорить о положении Шапи в Греции, на самом деле. Ему всё там нравится. В целом всё хорошо, в команде его приняли. Но сейчас пока рано судить, насколько всё хорошо получается. Давайте подождём хотя бы пару туров, он только начал играть», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

Сулейманов является воспитанником академии «Краснодара», его контракт с российским клубом рассчитан до конца сезона‑2024/2025. «Арис» арендовал 23‑летнего футболиста в сентябре до конца текущего сезона. За греческий клуб россиянин провел четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.