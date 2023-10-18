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Нагельсман: убеждён, сборная Германии добьётся успеха

Нагельсман: убеждён, сборная Германии добьётся успеха
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о первом учебно-тренировочном сборе бундесманшафт. 36-летний специалист верит в долгосрочный успех своей команды.

«Два хороших и сложных теста. Должен сказать, что я никогда не тренировал команду, которая реализовывала бы столько вещей за одну неделю.

Мы должны использовать все фазы игры для постоянного развития. Я убеждён, что мы добьёмся успеха», – написал Нагельсман в своих соцсетях.

Напомним, Нагельсман возглавил сборную Германии в конце сентября этого года. На октябрьском учебно-тренировочном сборе его команда провела два товарищеских матча. Бундесманшафт сразилась с такими соперниками, как США и Мексика. Немцы уверенно обыграли американцев (3:1) и сыграли вничью с мексиканцами (2:2).

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