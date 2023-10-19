Бонек: сегодня, чтобы испортить репутацию игрока, достаточно написать глупость в соцсетях

Вице-президент УЕФА и бывший глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек высказался относительно того, как быстро можно испортить репутацию футболиста, приведя в пример полузащитника «Ромы» Николу Залевского, подозревающегося в совершении нелегальных ставок.

«Никола клянётся, что он не принимал участия в букмекерской деятельности. Проблема сегодняшнего времени заключается в том, что репутацию человека можно испачкать за пять минут. Для этого достаточно написать в социальных сетях какую-нибудь глупость, и уже через несколько минут тебе конец, даже при условии, что ты чист на 100%», — приводит слова Бонека журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Залевски отрицает обвинения в игре на ставках.