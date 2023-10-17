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Информатор журналиста Короны: соврал, что у меня есть данные об игре Залевского на ставках

Информатор журналиста Короны: соврал, что у меня есть данные об игре Залевского на ставках
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Предполагаемый информатор журналиста Фабрицио Короны сообщил, что на самом деле не обладает доказательствами того, что полузащитник «Ромы» Никола Залевски действительно совершал нелегальные ставки.

«Эта информация фальшивая, у меня нет никаких доказательств. Я сказал это из-за своего тщеславия.

На что я рассчитывал? Корона сказал мне, что мы встретимся в Риме и поговорим о вознаграждении. Он предложил € 20 тысяч за информацию без подтверждения её правдивости. Я согласился, потому что испытываю финансовые трудности, но теперь осознал, что поступил аморально», — приводит слова возможного информатора Короны La Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее журналист сообщил, что Залевски совершал ставки на нелегальных интернет-платформах — так же как Дзаньоло и Тонали. Сам футболист отрицает свою вину.

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