Информатор журналиста Короны: соврал, что у меня есть данные об игре Залевского на ставках

Предполагаемый информатор журналиста Фабрицио Короны сообщил, что на самом деле не обладает доказательствами того, что полузащитник «Ромы» Никола Залевски действительно совершал нелегальные ставки.

«Эта информация фальшивая, у меня нет никаких доказательств. Я сказал это из-за своего тщеславия.

На что я рассчитывал? Корона сказал мне, что мы встретимся в Риме и поговорим о вознаграждении. Он предложил € 20 тысяч за информацию без подтверждения её правдивости. Я согласился, потому что испытываю финансовые трудности, но теперь осознал, что поступил аморально», — приводит слова возможного информатора Короны La Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее журналист сообщил, что Залевски совершал ставки на нелегальных интернет-платформах — так же как Дзаньоло и Тонали. Сам футболист отрицает свою вину.