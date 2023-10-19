«Интер Майами» без Месси сыграл вничью в последнем домашнем матче в сезоне

В Форт-Лодердейле закончился матч регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» — «Шарлотт». Игра завершилась со счётом 2:2.

Первый гол в матче забила команда из Северной Каролины: на 45-й минуте отличился аргентинский нападающий Энцо Копетти с передачи колумбийского форварда Кервина Варгаса. «Цапли» сравняли счёт на 45+6-й минуте. Гол забил хавбек Николас Стефанелли. Второй мяч «Шарлотт» забил Варгас с передачи польского полузащитника Камиля Юзвяка на 52-й минуте. На 84-й минуте нападающий «Интер Майами» Робби Робинсон сделал счёт равным 2:2.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не принимал участия в матче, так как был задействован в своей национальной команде в матчах отборочного турнира ЧМ-2026 и ещё не вернулся в расположение клуба.

«Интер Майами» провёл последний домашний матч в сезоне. Клуб гарантированно финиширует на 14-м месте в Западной конференции. Сейчас у «Интер Майами» 33 очка после 33 матчей. В заключительной игре сезона «цапли» вновь встретятся с «Шарлотт», но уже в гостях. Поединок начнётся 22 октября в 1:00 по московскому времени.