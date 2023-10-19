Гендиректор «Казань-Арены» Миннахметов является кандидатом на пост главы «ВТБ Арены»

Генеральный директор «Казань Арены» Радик Миннахметов рассматривается как один из основных кандидатов на вакантную позицию генерального директора «ВТБ Арены». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Андрей Лунтовский, который занимал пост гендиректора «ВТБ Арены» пять лет, покинул должность по своему желанию.

Миннахметов с 2013 г. является генеральным директором футбольного стадиона «Ак Барс Арена».

Напомним, на стадионе «ВТБ Арена» выступает клуб Российской Премьер-Лиги — московское «Динамо». Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 17 очков в 11 матчах. На «Казань-Арене» играет свои домашние матчи «Рубин», который занимает 10-е место с 12 очками в активе.