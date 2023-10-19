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УЕФА отменил все матчи в Израиле на неопределённый срок

УЕФА отменил все матчи в Израиле на неопределённый срок
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Матчи турниров под эгидой УЕФА отменены в Израиле на неопределённый срок. Решение будет действовать до дальнейшего уведомления от организации.

«После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью на всей территории Израиля Исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи турниров под эгидой УЕФА не будут проводиться в Израиле до дальнейшего уведомления.

Футбольной ассоциации Израиля и её клубам «Маккаби» Хайфа и «Маккаби» Тель-Авив было предложено найти альтернативные площадки/стадионы за пределами территории страны для проведения своих домашних матчей, которые будут использоваться до тех пор, пока это решение остаётся в силе», — сообщается на официальном сайте УЕФА.

УЕФА также сообщил, что матч группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» — «Маккаби» Хайфа перенесён с 26 октября на 6 декабря, а встреча группового этапа Лиги конференций «Маккаби» Тель-Авив — «Заря» перенесена с 26 октября на 25 ноября.

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