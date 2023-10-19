Экс-кандидат в президенты Франции выступил в поддержку Карима Бензема

Экс-кандидат в президенты Франции и лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон высказался в поддержку нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема, обвинённого французским министром иностранных дел в связях с террористической организацией.

«Правительство и его союзники решили демонизировать Бензема. К нему относятся как к «бумажному французу». Наверняка, вы — выдающийся человек, не обладающий этнической или религиозной ненавистью.

Как внук людей, которых петенисты (сторонники идей «Национальной революции», провозглашенных в 1940 году маршалом Филиппом Петеном после подписания Компьенского перемирия. — Прим. «Чемпионата») также называли «бумажными французами», у которых забирали документы за то, что они были французами. Я знаю, что Франция принадлежит всем, кто её выбирает. Те, кто оскорбляет нас, не заслуживают её», – написал Меланшон в соцсети X (ранее Twitter).