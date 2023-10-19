Карим Бензема может подать в суд на министра внутренних дел Франции

Хью Вижье, адвокат нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема, заявил, что форвард может подать в суд на Министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена из-за слов о связях игрока с террористической организацией.

«Мы рассматриваем иски против этого министра по поводу применения, например, закона о манипулировании дорогой для нашего правительства информацией… и клеветы или даже публичного оскорбления, потому что эта несуществующая связь с «Братьями-мусульманами» (организация запрещена в России), о которых он говорит, явно преподносится как уничижительное. Неприемлемо, чтобы те, кто правит, считали, что им разрешено что-либо делать из чистого оппортунизма», — приводит слова адвоката Le Parisien.

Ранее Бензема выразил поддержку жителям Палестины на фоне военного конфликта с Израилем.

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