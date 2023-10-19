Абаскаль принял участие в тренировке регбийных команд «Спартака»

Главный тренер футбольной команды «Спартак» Гильермо Абаскаль принял участие в тренировке регбийных команд красно-белых.

«На базе в Тушино прошла тренировка сразу трёх красно-белых регбийных коллективов – основной команды, женской и любительской.

Гильермо, семья которого тесно связана с этим видом спорта, поприветствовал более 50 регбистов и регбисток, прошёл через бодрый коридор и потренировался вместе со спартаковцами под проливным дождём», — сообщает пресс-служба клуба.

В данный момент «Спартак» после 11 сыгранных матчей в РПЛ располагается на шестой строчке с 17 очками. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 27 очков. Ближайшие преследователи «быков» — «Крылья Советов» (21) и «Зенит» (20).