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Абаскаль принял участие в тренировке регбийных команд «Спартака»

Абаскаль принял участие в тренировке регбийных команд «Спартака»
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Главный тренер футбольной команды «Спартак» Гильермо Абаскаль принял участие в тренировке регбийных команд красно-белых.

«На базе в Тушино прошла тренировка сразу трёх красно-белых регбийных коллективов – основной команды, женской и любительской.

Гильермо, семья которого тесно связана с этим видом спорта, поприветствовал более 50 регбистов и регбисток, прошёл через бодрый коридор и потренировался вместе со спартаковцами под проливным дождём», — сообщает пресс-служба клуба.

В данный момент «Спартак» после 11 сыгранных матчей в РПЛ располагается на шестой строчке с 17 очками. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 27 очков. Ближайшие преследователи «быков» — «Крылья Советов» (21) и «Зенит» (20).

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