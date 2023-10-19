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Пропавший в Швеции нападающий «Милана» нашёлся. Он не выходил на связь две недели

Пропавший в Швеции нападающий «Милана» нашёлся. Он не выходил на связь две недели
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Нападающий «Милана» Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за шведский «Норрчёпинг» и ранее пропавший без вести, нашёлся.

«Я встречался с ним сегодня (в четверг), так что всё под контролем. Больше мы ничего не будем говорить по этому поводу», — приводит слова спортивного директора «Норрчёпинга» Тони Мартинссона Expressen.

Мать футболиста также заявила, что уже общалась с игроком, однако отказалась комментировать его отсутствие.

Ранее сообщалось, что 20‑летний форвард не давал о себе знать на протяжении 14 дней. Представители «Норрчёпинга» и семья не знали, что произошло с молодым футболистом. В течение этих двух недель Робак не появлялся на тренировках клуба. Эмиль не предупреждал товарищей по команде о возможной отлучке.

Робак находится в системе «Милана» с 2020 года. Его контракт со шведским клубом рассчитан до ноября этого года.

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