Место в воротах «Милана» в игре с «Ювентусом» займёт Миранте, не игравший больше двух лет

Голкипер «Милана» Марко Спортьелло не примет участия в матче 9-го тура Серии А с «Ювентусом» из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, у вратаря «россонери» обнаружено повреждение икроножной мышцы. В связи с этим Спортьелло будет вне строя не менее 10 дней.

Напомним, основной вратарь «Милана» Мик Меньян пропустит матч из-за дисквалификации после удаления в концовке матча 8-го тура с «Дженоа» (1:0). В игре с «Ювентусом» в стартовом составе появится 40-летний Антонио Миранте. Последний раз он начинал игру с первых минут более двух лет назад — в мае 2021 года. Тогда он выступал за «Рому».

Встреча между командами состоится в воскресенье, 22 октября. Начало игры в 21:45 мск. На данный момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 17 очков после восьми туров. «Милан» идёт на первой строчке, имея в активе 21 балл.