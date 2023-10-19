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Маротта: Лаутаро — это мой Месси. Не хочу обсуждать ситуацию с его новым контрактом

Маротта: Лаутаро — это мой Месси. Не хочу обсуждать ситуацию с его новым контрактом
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался относительно нападающего миланского клуба Лаутаро Мартинеса, а также прокомментировал ситуацию с продлением его контракта.

«Лаутаро — это мой Месси. Молодой талант, ставший чемпионом. Он играет и прогрессирует день за днём. Продление контракта? Мы находимся в зоне повышенного внимания СМИ, и я не хочу сообщать никаких новостей. Но если вы спросите меня, могу ли я сохранять спокойствие в отношении этой ситуации, я скажу: «Однозначно да», — приводит слова Маротты журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Мартинес перешёл в миланский клуб в 2018 году. За это время аргентинский нападающий в составе «нерадзурри» принял участие в 248 матчах во всех турнирах, в которых отметился 113 голами и 38 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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