Гендиректор «Интера» — о Мартинесе: Лаутаро не Шкриньяр. Мы договоримся о продлении

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта ответил на вопрос о том, продлит ли нападающий Лаутаро Мартинес своё трудовое соглашение с миланским клубом.

«Лаутаро не похож на Шкриньяра. Если он захочет остаться — мы сделаем всё, чтобы его продлить. «Интер» заинтересован в сотрудничестве с Мартинесом не меньше его самого.

Здорово иметь игрока, который отказывается от многих топ-клубов только ради того, чтобы остаться там, где он есть сейчас», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Мартинес перешёл в миланский клуб в 2018 году. За это время аргентинский нападающий в составе «нерадзурри» принял участие в 248 матчах во всех турнирах, в которых отметился 113 голами и 38 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.