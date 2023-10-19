Игрок «Ромы» Залевски подаст в суд на журналиста за обвинения в ставках

Футболист итальянской «Ромы» Никола Залевски планирует подать в суд на журналиста Фабрицио Корону, который обвинил его в совершении ставок на матчи.

«Наш клиент исключает любое, даже минимальное, участие. Он дал нам мандат действовать в любой ситуации против всех тех, кто нанёс ущерб его имени, его имиджу и его репутации», — приводит слова адвокатов игрока Паоло Роделли и Федерико Оливо ANSA.

21-летний игрок является воспитанником римской команды и тренируется вместе с основой с лета 2021 года. В нынешнем сезоне Никола принял участие в шести играх во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн.

Напомним, ранее стало известно, что четверо игроков подозреваются в совершении неправомерных ставок: Залевски, Николо Фаджоли («Ювентус»), Сандро Тонали («Ньюкасл Юнайтед»), а также Николо Дзаньоло («Астон Вилла»). 17 октября Итальянская федерация футбола (FIGC) объявила о дисквалификации Фаджоли на семь месяцев.