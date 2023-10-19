Экс-президент «Ювентуса»: дисквалификация Фаджоли на семь месяцев — это разумное наказание

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи отреагировал на новость о том, что полузащитник туринского клуба Николо Фаджоли получил семимесячную дисквалификацию из-за игры на ставках.

«Ювентус» должен помочь Фаджоли искупить свою вину, то есть побороть порок — неприятную болезнь, которой и является лудомания. Дисквалификация на семь месяцев является разумным наказанием. И если это правда, что Николо при этом получит возможность тренироваться с командой, то он сможет помочь ей в конце чемпионата», — приводит слова Джильи ITASportPress.

Напомним, ранее агент 22-летнего полузащитника заявил, что его клиент страдает игровой зависимостью и в скором времени пройдёт необходимое лечение. В свою очередь, «Ювентус» также сообщил, что поможет футболисту в его борьбе с игровой зависимостью.